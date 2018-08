La SPCA en campagne contre la castration à froid des animaux de ferme

LA SPCA a lancé ce lundi une nouvelle campagne dénonçant la castration à froid des animaux de ferme, avec une campagne d’affichage à Montréal.

On souhaite entre autres sensibiliser la population à la castration à froid, donc sans anesthésie ou analgésiques, des porcelets des veaux et des agneaux.

Pour les porcelets, dans le code de pratique national, qui donne les lignes directrices pour ces pratiques, on prescrit que des antidouleurs soient administrés aux bêtes après la castration, explique Me Sophie Gaillard, avocate pour la SPCA. Toutefois, rien n’oblige une anesthésie pendant la procédure qui est «extrêmement douloureuse», déplore-t-elle.

Les veaux et les agneaux sont castrés sans anesthésie ou analgésie, mentionne Me Gaillard. Les producteurs utilisent une pince spéciale pour installer un élastique autour du scrotum de l’animal, coupant ainsi la circulation sanguine. Les tissus finissent par nécroser et tomber, causant ainsi une douleur à l’animal, soulève la SPCA. La même pratique est utilisée pour amputer la queue des agneaux.

Sur les affiches de la campagne de l’organisme de défense des droits des animaux, on peut notamment voir la pince utilisée pour cette opération.

Me Gaillard souligne que certaines de ces pratiques sont interdites ailleurs dans le monde, notamment en Europe.

Avec cette campagne, les défenseurs des animaux souhaitent que le gouvernement qui remportera les élections d’octobre améliore la protection des animaux de ferme, «laissés pour compte» par la loi adoptée en 2015 qui reconnait les animaux comme des êtres sensibles.

«Ce serait tout à fait illégal si on faisait ces mêmes choses-là aux chats ou aux chiens; on se retrouverait avec des amendes ou en prison, mais les animaux de ferme, on continue à les traiter comme ça.»