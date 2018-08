Le ministre Proulx ne veut pas de vente légale de cannabis près des cégeps et d'universités

L’ouverture d’une succursale de la Société québécoise de cannabis (SQDC) sur le chemin Sainte-Foy inquiète le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui la considère trop proche des lieux d’enseignements situés à proximité.

«Si vous me posez la question "est-ce que vous trouvez que c’est un lieu adéquat?", la réponse, c’est "non". Je sais où est cet endroit. Je passe devant quand je vais au PEPS. À mon avis, c’est trop proche de nos établissements scolaires», a-t-il affirmé en mêlée de presse lundi.

La semaine dernière, la SQDC a fait savoir qu’elle ouvrira une succursale au coin du chemin Sainte-Foy et de l’autoroute Robert-Bourassa.

«Maintenant, il y a un geste à poser en ce qui me concerne, c’est-à-dire, vérifier auprès de la SQDC pour voir ce qu’il en est à l’égard de ce site-là. Est-ce qu’on va toujours trouver le site parfait, peut-être que la réponse est non», a dit M. Proulx.

La SQDC écoulera ses produits dès le 17 octobre au 2491, chemin Sainte-Foy. La succursale est située à quelque 500 mètres du cégep de Sainte-Foy, à 900 mètres du cégep Champlain St. Lawrence et à moins de deux kilomètres de l’Université Laval et du cégep Garneau.

«À partir du 17 octobre au matin, on se retrouve dans un autre monde. On avait deux choix : ne pas être responsable et ne pas légiférer et se retrouver devant des contestations judiciaires ou prendre nos responsabilités et faire les compromis sociaux et politiques que nous devions faire pour s’assurer d’être capable d’encadrer la vente et la distribution et de faire la publicité que vous verrez dans les prochains jours», a ajouté le ministre.

«Ce site-là, à proprement dit, n’est pas à la bonne place, a martelé M. Proulx. À mon avis, ça ne marche pas. Est-ce que la SQDC a besoin de se retrouver dans un endroit de haute fréquentation de voitures, de touristes et de citoyens, à mon avis, non. On pourrait sûrement trouver un autre lieu», a-t-il renchéri.

M. Proulx entend continuer à faire des représentations nécessaires pour obtenir un changement de site. La semaine dernière, la SQDC affirmait pouvoir être près d’une université ou d’un cégep, en autant qu’elle respecte une distance de 250 mètres des établissements primaires et secondaires.

« Il y a possibilité pour nous d’être près d’une université ou d’un cégep, sans problèmes. Les zones dans lesquelles les succursales sont déployées sont issues d’un travail collaboratif avec la municipalité. On a consulté nos partenaires et on a décidé d’un endroit qui nous semble approprié», avait résumé Mathieu Gaudreau, porte-parole de la SQDC.