Le PQ rit de lui-même pour séduire les électeurs

Le Parti québécois (PQ) a lancé une vaste campagne publicitaire d'autodérision dans laquelle les «blagues de péquistes» sont à l’honneur.

«Eille, savez-vous c’est quoi la différence entre un péquiste et un dentiste? lance l’une des publicités mise de l'avant par le parti. Y’en a pas! Les deux en arrachent, mais travaillent pour votre bien!»

«C’est vrai au Parti québécois qu’on a eu une année difficile, ajoute-t-on dans la publicité. On peut en rire un peu, ça détend, mais on ne lâche pas! Au contraire! On redouble d’efforts quant à vos priorités en proposant des solutions qui marchent! Pis ça, on prend ça très au sérieux.»

Le Parti québécois a misé une fois de plus sur l’agence Upperkut, afin de réaliser cette offensive publicitaire. Il s’agit de la même firme qu’a embauchée le parti pour sa campagne «L’État au régime ou au gym?».

Le leader parlementaire du PQ, Pascal Bérubé, croit que le ton humoristique de cette campagne va rejoindre la population, car les Québécois sont «des rieurs».

«C’est une campagne évidemment qui se veut légère pendant l’été, affirme-t-il en entrevue sur les ondes de LCN. Mais essentiellement, c’est notre équipe, notre chef, notre programme, je pense, qui vont faire la différence durant la course.»

M. Bérubé soutient que les électeurs sauront également comprendre le «message plus sérieux» qui se cache derrière ces publicités.