Nouvelle victoire pour Johan Kristofferson à Trois-Rivières

Le pilote suédois Johan Kristofferson a remporté la victoire à Trois-Rivières dans l'épreuve canadienne du championnat mondial de rallycross ce week-end, lui qui y défendait son titre.

Kristofferson domine le classement des pilotes depuis le début de la saison.

On s'attendait à une chaude lutte sur le circuit. Mais, la finale a été moins enlevante que prévu.

Les demi-finales ont été plus spectaculaires pour le public, marquées par des accrochages et un bris mécanique.

Jacques Villeneuve n'a pas obtenu sa place en finale. L'ex-champion de Formule 1 n'a pas été en mesure de terminer les demi-finales en raison d'un accrochage.

ANDREANNE LEMIRE / AGENCE QMI

«J'ai touché un mur, ç’a été très frustrant, mais ce n’est pas grave. J'ai été frustré au premier tour, parce que j'ai fait un bon départ, mais après, j'ai laissé passer mon coéquipier Patrik Sandell. Il fallait être sûr qu'il accède en finale. Donc, ça m'a frustré un peu et j'étais un peu agressif derrière le volant», explique Jacques Villeneuve.

Un lien particulier unit la famille Villeneuve et le Grand Prix de Trois-Rivières depuis 45 ans.

«Que ce soit Gilles ou Jacques sur le circuit, ça fait toujours la même chose. On est toujours un petit peu stressé, parce que c'est quand même la course automobile et d'un autre côté on se rend compte que lui n'a pas perdu la vitesse des pilotes. Ça me touche beaucoup», s'est confié Johann Villeneuve, mère de Jacques Villeneuve.

Gilles Villeneuve a eu six départs à Trois-Rivières, 19 départs pour Jacques Villeneuve (oncle) et sept départs pour Jacques Villeneuve (fils). Ce dernier est le seul qui n'a pas encore de victoire en sol trifluvien.

Les courses se poursuivent le week-end prochain avec les pilotes de la série NASCAR Pinty's.