Refoulement d’égout à l’hôpital de Jonquière

L’hôpital de Jonquière a subi un refoulement d’égout dans la journée de samedi.

C’est à la suite de pluies fortes qu’environ un pouce d’eau souillée s’est accumulé dans le sous-sol du bâtiment.

Plusieurs services ont été touchés, dont principalement la stérilisation. En raison de ce sinistre, rien ne pourra être stérilisé avant mercredi.

Le matériel contaminé est envoyé à l’hôpital de Chicoutimi pour être stérilisé.

De plus, à Jonquière, on avait des réserves scellées, prêtes à être utilisées. Il n’y aura donc aucun impact direct sur les patients et les opérations cette semaine.

Depuis samedi, des équipes de nettoyage sont sur les lieux afin d’assécher, nettoyer et désinfecter les lieux.

L’hôpital procédera à des analyses pour déterminer s’il y a des dommages et si c’est le cas, combine coûteront les réparations.