Un DVD platine pour Josée Lavigueur

Sorti le 27 février dernier, le nouveau DVD de Josée Lavigueur, «28 jours pour un corps plus ferme – Spécial abdos/fessiers», vient d’être certifié platine, ce qui signifie que 10 000 exemplaires ont trouvé preneurs.

Ce 32e DVD de Josée Lavigueur, réalisé par Yan Savard, s’est hissé à la première position des ventes québécoises de DVD d’exercices dès son arrivée sur les tablettes.

«28 jours pour un corps plus ferme – Spécial abdos/fessiers», est le deuxième volet du projet «28 jours», amorcé au début 2017, et propose exercices d’échauffement et d’étirement et capsules consacrées aux muscles abdominaux et fessiers, élaborés par Josée Lavigueur.

La chroniqueuse de mise en forme à «Salut, Bonjour Week-End» a écoulé plus de 600 000 copies de sa trentaine de DVD lancée en carrière.