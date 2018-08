Un père omet d'appeler le 911 alors que son fils de 8 ans est en surdose

Un père de famille de Seymour, dans l’Indiana, fait face à plusieurs graves accusations après avoir omis de contacter les services d’urgence alors que son fils de huit ans mourrait d’une surdose causée par sa propre méthamphétamine.

Selon des documents de cour, l’incident s’est produit le 21 juin dernier, à Jackson County, dans l’Indiana. Les policiers indiquent qu’après avoir interrogé le père de la victime, Curtis Collman II, ce dernier aurait affirmé que son fils lui avait indiqué qu’il avait faim, mais qu’il n’y avait plus de nourriture à la maison.

Il y avait, par contre, de la méthamphétamine.

C’est ce que le garçon de 8 ans aurait ingéré en croyant qu’il s’agissait de céréales, une dose 180 fois plus forte que la dose mortelle.

Pas d’appel à l’aide

Devant l’ampleur du drame, un parent normal aurait accouru au secours de l’enfant. Or Curtis Collman aurait fait exactement l’inverse, selon les procureurs, en menaçant de son arme à feu son amie qui voulait appeler les services d’urgence, en plus d’empêcher ses propres parents d’intervenir.

Pendant ce temps, le garçon en crise éprouvait des malaises et convulsait. Lorsque les parents de Collman sont finalement parvenus à appeler la police, il était déjà trop tard.

«Un jeune de 8 ans a fort probablement souffert pendant plusieurs heures. Il y a de quoi être en colère», a déclaré le détective Tom Barker aux médias.

Le père avait déjà été reconnu coupable de trafic de stupéfiants, d’inconduite sexuelle sur un mineur et a déjà été impliqué dans une poursuite policière à haute vitesse.

L’homme a demandé, jeudi dernier, à être libéré sous conditions dans l’attente de son procès. On s’attend à ce que les avocats de la poursuite demandent la peine maximale, qui pourrait atteindre 50 ans d’emprisonnement.

En plus des accusations de négligence criminelle causant la mort et de possession de méthamphétamine, Collman est également accusé d’avoir commis de l’intimidation et d’avoir menacé à l’aide d’une arme à feu.