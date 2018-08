Angelina Jolie accuse Brad Pitt de ne pas payer de pension alimentaire

Angelina Jolie accuse son ex-conjoint Brad Pitt de ne pas avoir payé de pensions alimentaires «significatives» depuis plus d’un an.

«M. Pitt a le devoir de payer cette pension. Il n’a pas payé de pension significative depuis la séparation du couple», a fait savoir l’avocate de l’actrice, Me Samantha Bley DeJean, dans un document déposé à la Cour supérieure de Los Angeles selon NBC News.

Selon ce que des sources ont confié au magazine américain People, ce dépôt de document s’inscrit dans les procédures normales qui doivent mener au divorce des deux vedettes hollywoodiennes.

«Les deux parties doivent faire les choses, y compris divulguer des informations financières sur la pension alimentaire», a-t-on indiqué.

«Étant donné que les arrangements informels concernant les dépenses des enfants n’ont pas été régulièrement soutenus financièrement par M. Pitt depuis plus d’un an et demi, Mme Jolie a l’intention de demander une décision de justice rétroactive», a précisé Me Bley DeJean.

Angelina Jolie et Brad Pitt se sont rencontrés en 2003 sur le tournage du film «M. et Mme Smith» et se sont séparés en 2016.

La garde de leurs six enfants, Maddox, 16 ans, Pax, 14 ans, Zahara, 13 ans, Shiloh, 12 ans et Vivienne et Knox, 10 ans, est cœur du processus de divorce.