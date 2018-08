Des résidents veulent retrouver les auteurs d’une bombe de chlore

Des résidents de Sherbrooke tentent de retrouver les auteurs de bombes de chlore qui ont explosé la semaine dernière dans leur boîte aux lettres et devant leur maison.

Une caméra de surveillance a capté des images de l’incident. Les propriétaires de la résidence, qui se situe dans le secteur de l’école Montcalm, ont décidé de partager ces images dans le but de retrouver les malfaiteurs.

Les deux explosions se sont produites vers 21 h 45, le 2 août dernier. La première bombe a sauté dans la boîte aux lettres de la résidence et la seconde, au pied d’un arbre devant la maison, quelques secondes plus tard.

«Si j'avais entendu la boîte aux lettres et que j'étais allé voir ce que j'avais reçu, ça aurait pu m'exploser en plein visage, a raconté André Morin à TVA Nouvelles. La maison a tremblé, j'étais certain qu'un appareil à l'intérieur avait explosé.»

C'est la deuxième fois que le couple est victime de ce genre de méfaits. Le même jour l'an dernier, le 2 août 2017, deux bombes de chlore explosaient sur leur terrain. Selon les victimes, la police croit qu'elles sont visées.

«On se demande qui pourrait nous en vouloir, à nous ou à nos deux fils qui ont à peu près le même âge que les malfaiteurs, et vraiment on ne trouve pas, a indiqué Chantal Godin. On ne comprend pas.»

De telles bombes sont fabriquées avec du chlore et du lait et leur recette est facile à dénicher sur Internet.