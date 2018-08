Françoise Abanda en grande forme

Françoise Abanda était dans une forme épatante, mardi soir, sur le court Banque Nationale du stade IGA. La Montréalaise de 21 ans s’est imposée en deux manches de 6-3 et 6-2 face à la Belge Kirsten Flipkens, devenant ainsi la seule Canadienne à passer au deuxième tour de la Coupe Rogers.

Abanda a pris les choses en main dès les premiers instants du match face à cette ancienne joueuse du top-15, qui a dû franchir les qualifications pour atteindre le tableau principal en vertu de son 47e rang mondial.

Prise de court par l’aplomb et la constance de la Québécoise, 191e au monde, la Belge de 32 ans a tout tenté pour briser son rythme lors de la première manche. Elle avait beau varier ses frappes en fond de terrain ou monter au filet, Abanda avait toutes les réponses. Elle a bousculé Flipkens de droite à gauche avec ses frappes puissantes et précises, qui ont souvent décapé les lignes. Elle a également enregistré un taux de réussite de 74% en premières balles.

La manche initiale a donné lieu a du jeu relevé et à quelques longs échanges qui ont ravi les spectateurs. Abanda a tout de même réussi à briser son adversaire à deux reprises. Flipkens a d’ailleurs terminé le set sur une double faute.

La deuxième manche a été l’affaire d’Abanda, qui a néanmoins connu une baisse de régime au service. Elle a réussi à compenser en brisant son adversaire quatre fois. Elle a finalement réussi à fermer les livres à la huitième partie, au terme de 73 minutes de jeu.

Abanda a réussi trois as et commis quatre doubles fautes lors de la rencontre, en plus de remporter 58% des points disputés. Pour sa part, Flipkens a cumulé cinq doubles fautes.

Au deuxième tour, l’unique Canadienne toujours en lice affrontera la troisième joueuse mondiale, l’Américaine Sloane Stephens.