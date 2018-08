Françoise Abanda nourrit de grandes ambitions

Après avoir atteint son plus haut classement mondial cette saison, Françoise Abanda vise le Top 100 et ne compte pas s’arrêter là. Soutenue par sa famille et son équipe, l’athlète de 21 ans nourrit de grandes ambitions.

Au début de votre cheminement, vous avez suivi les pas de votre soeur aînée, Élisabeth, d’abord avec le patinage de vitesse puis, à sept ans, le tennis. On dirait qu’elle a été votre modèle...

Oui, quand j’étais enfant, disons, dès l’âge de six ans, je voulais faire tout ce que ma grande soeur faisait. Vers mes sept ans, je la voyais partir jouer au tennis tandis que je restais à la maison. Je voulais absolument la suivre.

Et quelqu’un vous a remarquée?

Je ne faisais que frapper des balles contre un mur et son entraîneur a vu que j’avais du potentiel. Au début, je n’allais qu’une fois ou deux par semaine taper des balles, mais je ne me disais jamais: «Je veux devenir une joueuse professionnelle.» Je ne faisais que suivre ma soeur, pour le plaisir, pour me divertir.

Votre mère, Cécile, a été très présente dans votre carrière et vous a accompagnée partout pour s’assurer de la bonne marche des choses...

Ça reste ma mère en premier lieu. Elle m’aime, c’est certain. Elle est un peu mon équipe de soutien. Je trouve que c’est bien d’avoir un membre de ma famille pour m’aider un peu.

De fil en aiguille, vous avez participé à des compétitions, que vous avez remportées, au point de vous retrouver quatrième au classement mondial junior...

Oui, avec mes participations à Wimbledon et à Roland-Garros, je me suis classée quatrième. Mais avant cela, j’avais remporté tous les tournois aux niveaux québécois et canadien. Comme je gagnais, ça m’a donné envie de continuer. Je suis alors passée au niveau international, et c’est ce qui m’a donné envie d’en faire une carrière.

En même temps, pour une adolescente, ce doit être très particulier de vivre des choses comme celles-là.

La différence, c’est que nous étions un groupe d’une dizaine de jeunes à le faire. C’était surtout «le fun» de vivre ça ensemble! Ce n’était pas comme du travail pour nous. C’est d’ailleurs ce qui m’a permis d’avancer. Sauf que, dans le junior, je prenais les choses peut-être trop à coeur, dans le sens où je prenais chaque match trop au sérieux. Je m’impliquais totalement sur tous les plans. Quand je perdais des matchs, je pleurais.

Et maintenant?

Jouer au niveau professionnel est complètement différent de ce que je vivais à l’époque. Il y a des bons côtés comme des mauvais: jeune, c’était une question de plaisir; maintenant, il y a la pression du public et des commanditaires, donc ça change l’ambiance aussi. C’est plus de travail, plus d’objectifs à atteindre... bien que j’y prenne toujours plaisir au bout du compte.

Quels sont les objectifs que vous désirez atteindre?

Je veux aller le plus loin possible, mais par étapes. Je vise d’abord le Top 100, puis ce sera le Top 50, et ainsi de suite. Vivre un bon tournoi en grand chelem pourrait faire une grande différence pour moi.

Cela dit, vous grimpez de façon assez constante au tableau des meilleures joueuses et vous avez même atteint la 111e position en octobre dernier...

J’ai effectivement fait du progrès l’an dernier. Je me suis rendue le plus loin que je n’avais jamais été dans ma carrière. Sauf que j’ai des attentes pour moi-même et je veux aller de l’avant. Cette année, ç’a été un peu plus difficile et j’espère remporter le plus de victoires possible. Après la Coupe Rogers, c’est le US Open et Québec... C’est intéressant parce que ce sont des tournois proches de là où j’habite. C’est une belle occasion de me sentir à l’aise.

Décrivez-nous ce que vous avez ressenti lorsque vous avez foulé le court d’un endroit mythique comme Wimbledon, avec la foule, les médias...

Quand j’avais joué contre Jelena Ostapenko, la championne de Roland-Garros, ç’a été un de mes matchs les plus mémorables. C’était très serré. Je m’entraîne pour vivre des moments comme ça. Ç’a été une belle expérience et ça m’a appris ce que c’était de vivre un second tour en grand chelem. Il faut être capable de se concentrer et donner le maximum.

Peu de Canadiennes se sont rendues là où vous êtes. Quel effet ça vous fait?

C’est sûr que je viens de très loin et que j’éprouve une certaine fierté. Mais une fois un niveau atteint, on veut toujours plus! Je ferai le bilan plus tard. En ce moment, c’est le temps de foncer. Je ne suis même pas au milieu de ma carrière.

Ce doit être agréable de voyager partout dans le monde pour vos tournois...

En fait, je n’aime pas voyager. Je préfère être près de chez moi. Après ma carrière, je veux vivre à Montréal. Être toujours en mouvement, et juste pour le tennis, c’est ce qui est difficile dans ce que je fais.

Avoir une famille, des enfants, est-ce que ce sont des choses auxquelles vous pensez?

Oui, mais ce sera après ma carrière. Je vis des années cruciales dans ma discipline en ce moment et c’est là-dessus que je suis concentrée. Je n’ai pas le temps pour les garçons, ils peuvent attendre!

