Guerre politique à Laval pour préserver un boisé

Au moment où les adversaires de Marc Demers fourbissent leurs armes pour empêcher l’administration lavalloise de vendre une portion du dernier espace boisé du centre-ville, le maire va suggérer de créer un comité pour se pencher sur l’avenir de l’îlot de verdure et tenter de calmer la grogne.

En entrevue mardi, avant la tenue de l’assemblée du conseil municipal, le maire Demers a fait part à TVA Nouvelles de ses intentions.

«On veut en préserver une grande partie : on l’a acheté, il n’était pas à nous et on l’a acheté. Deuxièmement, on propose la formation d’un comité qui aura des représentants d’associations de boisés, des élus de toutes origines et des membres de la direction», a précisé le maire Demers.

Le maire prétend qu’un fait nouveau s’est ajouté, soit l’intérêt pour la préservation du boisé du député provincial de Laval-des-Rapides, Saul Polo. «On va lui demander s’il est prêt à assumer 50% de la facture», a ajouté le maire.

De leur côté, le chef de l’opposition officielle, Michel Trottier, et David De Cotis, qui faisait équipe autrefois avec M. Demers avant d’être limogé comme vice-président du comité exécutif, proposeront que le boisé du Trait-Carré, situé près des boulevards St-Martin, de l’Avenir et du Souvenir, soit protégé à 100% pour les générations futures.

«Ce soir, on propose de protéger dans l’entièreté le boisé Trait-Carré afin de le léguer aux générations futures», a expliqué Monsieur Trottier.