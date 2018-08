Il sauve un nageur de la noyade en faisant ses photos de mariage

Un jeune marié n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour aider un nageur en difficulté alors qu’il était en train de prendre la pause pour ses photos de mariage.

Le couple se trouvait sur la plage d’Orange Beach dans l’Alabama quand l’incident est survenu.

«Une femme a accouru vers nous en disant qu’un nageur était en difficulté. Il ne parvenait pas à revenir sur la plage et commençait à s’affaiblir», a expliqué la mariée, Cindy Edwards, à la chaine de télévision WALA.

Elle a aussitôt dit à son conjoint qui est sauveteur et fait partie de la garde-côtière d’aller aider le nageur, car les sauveteurs les plus proches étaient déjà occupés à aider une personne en difficulté.

«Elle m’a dit "ne t’en fais pas pour ton costume, vas-y!" On m’a toujours dit d’écouter ce que votre femme vous dit donc...», a précisé Zac Edwards.

«Il était en train d’enlever sa chemise puis commençait à enlever son pantalon. Je lui ai dit qu’il n’avait pas le temps pour ça, car le nageur faiblissait», a précisé sa femme.

Les drapeaux rouges étaient hissés sur le rivage ce jour-là, la baignade était donc interdite. Mais cela n’a pas empêché certaines personnes de se mettre à l’eau.

Zac Edwards a réussi à porter secours au nageur et tous deux ont ensuite été pris en charge par des ambulanciers.

«On a été sévèrement brassé. Quand on nous a ramenés sur terre, tout le monde a aidé le jeune nageur. J’ai réussi à me relever et j’ai vu ma conjointe courir avec sa robe de mariée. Comme je saignais du nez, je lui ai dit de ne pas m’approcher. Je ne voulais pas salir sa belle robe», a raconté M. Edwards.

Le couple se dit maintenant que cet événement fera une bonne histoire à raconter à leurs futurs enfants.