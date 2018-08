La marque Oh Henry! surfe sur la légalisation du cannabis

Il n’y a pas à dire, la marque de tablettes de chocolat Oh Henry! est prête pour la légalisation du cannabis au Canada.



La marque a lancé une édition spéciale de sa fameuse barre de chocolat, la 4:25, destinée à combler les fringales qu'entraîne la consommation de cette drogue, qui sera officiellement légalisée au Canada le 17 octobre prochain.



«Les Canadiens vivent un moment culturel unique et historique avec la légalisation du cannabis. Oh Henry! souhaitait prendre part à cet événement. La marque est fière de proposer un produit spécialement formulé pour combler la fringale qui survient cinq minutes après la consommation de marijuana», a fait savoir le directeur principal du marketing chez Oh Henry!, Jackson Hitchon.



Ce nom renvoie à l’événement 4/20, où des amateurs de marijuana se rassemblent partout dans le monde le 20 avril (soit le 20 du quatrième mois), à 16 h 20, pour s’allumer un joint. Les participants militent ainsi pour la légalisation de cette substance.



Bien qu’elle soit un tout petit peu plus petite que l’originale, la barre spéciale 4:25 contient 2 grammes de protéines de plus que la barre habituelle. Elle est composée de cacahuètes et de caramel enrobés de chocolat au lait.



En dépit de ce que l’emballage peut donner à penser, cette tablette de chocolat ne contient aucune trace de cannabis ou de quelque autre substance illicite.



«Bonne à croquer, mais pas à fumer», peut-on lire sur l'emballage.



La Oh Henry! 4:25 est déjà offerte, pour une durée limitée et jusqu’à épuisement des stocks. Elle est vendue uniquement au Canada.