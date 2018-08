Le maire de Granby se retire de Facebook

Après une longue réflexion, le maire de Granby, Pascal Bonin, a décidé de se retirer de Facebook.

L’homme, qui a investi une quantité phénoménale d'heures sur les médias sociaux, soutient que si le populaire réseau social permet une grande liberté d'expression, il a aussi le pouvoir de blesser et d'intimider.

En cinq ans, il a produit des milliers de publications sur Facebook, et répondu à des dizaines de milliers de messages. Mais après avoir été la cible de nombreux trolls, il remet en question le pouvoir des médias sociaux. Selon M. Bonin, être une personnalité publique ne va pas de pair avec le fait d’accepter de recevoir des commentaires disgracieux.

Pascal Bonin fêtera son 20e anniversaire de mariage d'ici quelques jours, et comme cadeau à sa famille, il fermera sa page Facebook. Un geste réfléchi: il dit que lorsqu'un milieu est toxique, il vaut mieux le quitter. Son retrait des médias sociaux lui permettra de se défaire de cette dépendance aux notifications, et de ce sentiment d'urgence de devoir répondre à tout le monde, le plus rapidement possible.

Pour lui écrire, il indique qu’il faut désormais passer par son adresse courriel, disponible sur le site web de la Ville de Granby.