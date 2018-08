Legault promettra une réduction du fardeau fiscal

François Legault annoncera de nouvelles mesures de réduction du fardeau fiscal pour séduire l’électorat et faire de la CAQ «les champions du portefeuille des Québécois».

En entrevue avec notre Bureau parlementaire à quelques semaines du déclenchement des élections, le chef caquiste soutient que la question du fardeau fiscal des Québécois pourrait faire la différence dans la campagne.

M. Legault s’est déjà engagé à accorder une baisse de taxe scolaire supplémentaire de 700 millions $ et à augmenter les allocations familiales pour les enfants, mesure qui sera détaillée en campagne.

Il en ajoutera une couche avec de nouvelles propositions qui profiteraient à l’ensemble des contribuables.

«Le parti qui va remettre le plus d’argent dans le portefeuille des Québécois, ça va être la CAQ, on va se distinguer. Ça va être un sujet important, plus que jamais [...] et on va avoir d’autres annonces pour le portefeuille des Québécois», a-t-il lancé.

Le caquiste, en position de tête selon les sondages, estime que le chef libéral Philippe Couillard «regarde cet enjeu de haut».

Il l’accuse d’avoir seulement remis aux Québécois ce qu’il leur a pris en début de mandat avec des hausses du tarif d’électricité et des garderies, notamment.

«Je le sens partout dans les régions cet été. C’est les familles de la classe moyenne qui disent : on est deux parents, on travaille fort, mais on a de la misère à arriver et à payer nos factures à la fin du mois. C’est le sujet qui revient le plus», insiste le chef de la CAQ, en tournée estivale depuis la fin des travaux parlementaires.

Il promet de ne pas reprendre ce qu’il donne d’une autre main, puisque son parti s’engagera à ne hausser aucun tarif plus que l’inflation durant son premier mandat.

Cadre financier

François Legault martèle que le cadre financier caquiste prouvera qu’il est possible d’alléger ainsi le fardeau fiscal tout en améliorant les services à la population.

Il répète qu’il renégociera l’enveloppe salariale des médecins, déploiera des maternelles quatre ans dans toutes les écoles et ajoutera cinq heures d’enseignement dans les établissements d’enseignement secondaire, de «grands changements» qui seront menés de façon «responsable».

Changement?

Plusieurs de ses candidats aux passés politiques divers risquent de ne pas être perçus comme des vecteurs de changement, comme les ex-ministres péquiste et libéral Jean-François Simard et Marguerite Blais. Lorsqu’on le lui signale, il bondit.

«Les gens, ça fait longtemps qu’ils ont des idées. Des fois, ils pouvaient les vendre, des fois, non... Même moi, j’ai souvent eu l’appui de Lucien Bouchard, mais j’ai mes propres priorités. Ce que je veux faire en économie avec Investissement Québec, je n’ai jamais pu le faire. Il va y avoir des gros changements chez IQ. C’est un peu injuste de dire: pourquoi vous ne l’avez pas fait avant? Je n’ai jamais été premier ministre.»

Ce qu’il pense de...

Sa position de favori

«Je ne prends rien pour acquis, on l’a vu dans les dernières campagnes tant à Québec qu’à Ottawa, ça compte, une campagne électorale. Moi, j’ai pris une dizaine de points dans les sondages durant chacune des campagnes en 2012 et 2014, donc ça peut bouger dans un sens ou dans l’autre.»

La question identitaire

«Il y a des gens, avec tous les actes terroristes qu’on a vus dans le monde, qui sont inquiets de l’intégration des immigrants. Mais la façon de les rassurer et d’éviter les dérapages, c’est de bien définir le carré de sable, et pour moi, le carré de sable, c’est le test de français, le test de valeurs et l’interdiction du port des signes religieux pour les personnes en autorité incluant les enseignants.»

Sa position pro-3e lien entre Québec et Lévis même s'il veut réduire les GES

«Il y aura une période de transition où on va continuer encore à utiliser l’automobile. Moi, je pense qu’on va convaincre les gens de prendre le transport en commun quand ça va être confortable, accessible, à grandes fréquences.»

L’aide de l'État aux médias

«Je pense faire une commission parlementaire sur le financement des médias. La dernière chose qu’il faut faire, c’est ce que les libéraux ont fait, c’est-à-dire des ententes un à un avec Martin Cauchon ou un autre. Ça n’a pas de bon sens, c’est comme si le parti libéral achetait l’allégeance de médias un par un.»