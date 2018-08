L'entrée en scène de «Genie» à la Coupe Rogers

La Montréalaise Eugenie Bouchard, qui a obtenu un laissez-passer des organisateurs pour le tableau principal, fera son entrée en scène à la Coupe Rogers, mardi, à l'antenne de TVA Sports.

Bouchard, la 129e raquette mondiale, aura droit à un défi pour le moins important au premier tour alors qu'elle croisera le fer avec la Belge Elise Mertens, 14e tête de série et 15e joueuse au classement de la WTA. Les deux joueuses ne se sont affrontées qu'une seule fois au cours de leur carrière. C'était en 2016 aux Pays-Bas et Mertens avait outrageusement dominé la Québécoise 6-2, 6-0.

La native de Westmount ne sera toutefois pas la seule représentante de l'unifolié à fouler les courts de la compétition, mardi.

Des matchs de lundi reportés

En raison des intempéries qui ont forcé l'annulation de la séance de lundi soir, Françoise Abanda se frottera à la Belge Kirsten Flipkens en toute fin de soirée sur le court Banque Nationale. Sa compatriote Carol Zhao disputera également son match de premier tour contre Kiki Bertens au courant de la journée sur le court no 5.

Quant à la Russe Maria Sharapova, elle aura l'occasion de renouer avec le court central au courant de la journée de mardi.

Son affrontement avec la Bulgare Sesil Karatantcheva reprendra là où il avait été interrompu, et ce, après le match opposant Anett Kontaveit à la 8e tête de série de l'édition-2018 de la Coupe Rogers, Petra Kvitova.

Horaire de mardi

Court central (tous les matchs à TVA Sports)

11h

Johanna Konta (R-U) c. Jelena Ostapenko (LET) [11]

Pas avant 12h30

Anett Kontaveit (EST) c. Petra Kvitova (CZE) [8]

Suivi de

Maria Sharapova (RUS) c. Sesil Karatantcheva (BUL); le match ayant été interrompu en raison de la pluie lundi, la Russe mène la première manche 4-1.

Suivi de

Elise Mertens (BEL) [14] c. Eugenie Bouchard (CAN) [L-P]

Pas avant 18h30

Victoria Azarenka (BLR) [L-P] c. Kristina Mladenovic (FRA)

Suivi de

Magdalena Rybarikova (SLV) c. Caroline Garcia (FRA) [6]

Court Banque Nationale

11h

Irina-Camelia Begu (ROU) c. Ashleigh Barty (AUS) [15]

Suivi de

Lucie Safarova (CZE) c. Julia Goerges (ALL) [10]

Suivi de

Tatjana Maria (ALL) c. Alizé Cornet (FRA); le match ayant été interrompu en raison de la pluie lundi, l'Allemande mène 6-4, 1-2

Pas avant 16h30

Daria Kasatkina (RUS) [12] c. Maria Sakkari (GRE)

Pas avant 18h30

Françoise Abanda (CAN) [L-P] c. Kirsten Flipkens (BEL)

Court 9

11h

Monica Niculescu (ROU) c. Sorana Cirstea (ROU)

Suivi de

Aryna Sabalenka (BLR) c. Ana Bogdan (ROU)

Suivi de

Qiang Wang (CHN) c. Mihaela Buzarnescu (ROU)

Suivi de

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) c. Christina Mchale (É-U)

Suivi de

Shuai Zhang (CHN) c. Barbora Krejcikova (CZE)

Court 5

11h

Alisan Van Uytvanck (BEL) c. Sofya Zhuk (RUS)

Pas avant 12h

Naomi Osaka (JPN) [16] c. Carla Suarez Navarro (ESP)

Suivi de

Carol Zhao (CAN) [L-P] c. Kiki Bertens (P-B)

Suivi de

Anastasija Sevastova (LET) / Elina Svitolina (UKR) vs. Julia Goerges (ALL) / Karolina Pliskova (CZE)

Suivi de

Andreja Klepac (SLO) / María José Martínez Sánchez (ESP) [6] c. Alicja Rosolska (POL) / Abigail Spears (É-U)

Suivi de

Miyu Kato / Makoto Ninomiya (JPN) c. Nadiia Kichenok (UKR) / Anastasia Rodionova (AUS)

Court 2

12h30

Dalila Jakupovic (SLO) / Renata Voracova (CZE) c. Nicole Melichar (É-U) / Kveta Peschke (CZE) [7]

Suivi de

Raquel Atawo (É-U) / Anna-Lena Groenefeld (ALL) c. Lyudmyla Kichenok (UKR) / Jelena Ostapenko (LAT)

*L-P : Laissez-passer