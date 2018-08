Longueuil tend la main à ses sauveteurs

À moins d’une semaine de la grève des sauveteurs et moniteurs de Longueuil, qui va paralyser les 25 piscines et 20 pataugeoires municipales le 13 août, la ville tend la main au SCFP et souhaite négocier immédiatement dans le but d’éviter ce scénario.

Dans un communiqué émis mardi, la Ville de Longueuil dit avoir fait savoir aux négociateurs syndicaux que ses représentants étaient disponibles pour poursuivre les négociations menant au renouvellement de la convention collective de leurs membres.

«Pour l’instant, les prochaines rencontres de négociation ne sont prévues que les 12 et 26 septembre 2018 et la partie syndicale n’a pas encore répondu à l’invitation faite par la Ville de reprendre les discussions dès maintenant. De plus, la Ville a proposé de faire une demande conjointe de médiation auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale afin d’accompagner les parties, ce qui a, jusqu’à présent, été rejeté du revers de la main», peut-on lire dans le communiqué.

Selon le syndicat, les principaux litiges portent, entre autres, sur le refus de la Ville de fournir les vêtements de travail et d’assumer les frais des formations obligatoires pour le maintien à jour des certifications. Le refus systématique des demandes de congés annuels pose également problème.

Les discussions sont déjà bien avancées avec la majorité des clauses normatives ayant fait l’objet d’ententes, affirme la Ville qui évalue les demandes syndicales à près de 30 % d’augmentation des coûts de la convention collective.

«La Ville est convaincue que la poursuite des discussions permettra d’en arriver à une entente pour toutes les parties, en respectant la capacité de payer des contribuables et l’équité avec les autres groupes d’employés municipaux. Si elle se concrétise, la grève des sauveteurs privera les citoyens de l’accès aux 25 piscines et 20 pataugeoires municipales sur le territoire de Longueuil», indique-t-on dans le communiqué.

«Les 13 jeux d’eau qui se trouvent dans les parcs de Longueuil resteront toutefois accessibles, et le site de la plage de Longueuil restera ouvert à la population qui souhaiterait profiter de ses installations, mais la baignade y sera interdite. De plus, la grève forcera l’annulation de cours de natation et de conditionnement physique auxquels sont inscrites plus de 700 personnes. La Ville de Longueuil remboursera les citoyens dont les cours seront annulés», conclut la Ville de Longueuil.