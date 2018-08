Parcs Canada ajoute un tronçon de piste au Canal-de-Lachine

Des travaux visant à ajouter un tronçon de piste cyclable d’un kilomètre et la construction d’un bâtiment offrant des services sanitaires et aires de repos du côté nord du canal de Lachine, entre la rue Atwater et la rue des Seigneurs, à Montréal, ont été annoncés par Parcs Canada, mardi matin.

Les travaux d’aménagement de ce secteur du canal, actuellement peu accessible au public, s’échelonneront jusqu’en août 2019. La nouvelle section de piste devrait être accessible aux visiteurs à la fin de l'été 2019.

Le contrat attribué par Services publics et Approvisionnement Canada pour la réalisation des travaux représente un investissement de plus de 6 millions $.

«Grâce à ces investissements dans le lieu historique national du Canal-de-Lachine, le gouvernement du Canada fait en sorte que les installations destinées aux visiteurs sont sécuritaires, fiables et de grande qualité, permettant à plus de Canadiens, particulièrement les jeunes, de faire l'expérience du plein air et d'en apprendre au sujet de notre environnement et de notre patrimoine», a déclaré Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, dans un communiqué.

Le Canal-de-Lachine est un site phare de Parcs Canada dans la région de Montréal. Selon l’organisme fédéral, le lieu est fréquenté par plus d’un million de personnes chaque année.