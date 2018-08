400 nouveaux emplois pour CAE

Le fournisseur de simulateurs de vol CAE investira 800 millions de dollars sur cinq ans au Canada, a appris TVA Nouvelles.

Selon une source près du dossier, les gouvernements fédéraux et provinciaux viendront bonifier l'investissement. Québec versera 47,5 millions de dollars et Ottawa 150 millions provenant du Fonds stratégique pour l'innovation : un fonds de 1,3 milliard de dollars mis sur pied il y a un an

Le fédéral mise sur la recherche et le développement pour assurer la compétitivité des entreprises canadiennes et favoriser la création d'emplois bien rémunérés.

La majorité des emplois créés grâce à l'injection du milliard de dollars le seront dans les secteurs du génie et de la fabrication. En tout, 400 emplois seront créés et la grande majorité le sera à Montréal.

Le fournisseur de simulateurs de vol CAE embauche 4000 Canadiens.

L’entreprise est réputée pour ses simulateurs de vol, mais les sommes investies viseront aussi à améliorer la formation en santé.