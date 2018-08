Qui a causé la mort de sa fille?

La famille d’une jeune fille décédée il y a un an et demi dans un tragique accident de la route lance un dernier cri du cœur afin de retrouver un conducteur qui pourrait être responsable de l’accident, mais qui n’a jamais été rencontré par les autorités.

Les proches de Shanya Tremblay, morte à l’âge de 19 ans dans une violente collision dans Charlevoix, souhaitent avoir des réponses aux questions qu’ils se posent depuis le 6 janvier 2017.

La jeune fille et sa bonne amie Alexandra Ouellet, qui a miraculeusement survécu, circulaient sur la route 138 un vendredi soir en direction de Québec lorsqu’une perte de contrôle a envoyé leur voiture dans l’autre voie. L’impact était inévitable.

Camionnette mystère

Le conducteur qui les a frappées a toutefois confié à la mère de Shanya qu’une voiture louvoyait sans cesse devant lui dans les instants précédant l’impact.

Est-ce que c’est cette voiture que la jeune femme aurait voulu éviter avant de déraper vers la mort? Isabelle Thivierge en est convaincue.

«Sa femme lui a demandé de ralentir et de s’éloigner, parce qu’elle n’aimait pas voir cette auto-là zigzaguer d’une voie à l’autre. Sans cette auto-là, Shanya n’aurait peut-être jamais perdu le contrôle», se désole la mère en deuil, qui n’en revient pas que les enquêteurs n’aient pas mis plus d’énergie dans la recherche de ce conducteur.

«Vous ne savez pas à quel point c’est écœurant de ne pas savoir et de se dire qu’on ne saura probablement jamais», ajoute celle qui comptait sur les enquêteurs et le coroner pour finalement comprendre.

Toutefois, dans son rapport publié récemment, la coroner Alice Bélanger fait état de cette fourgonnette, mais ne parvient pas à établir hors de tout doute sa responsabilité.

«Il est donc possible que Mme Tremblay, en voyant un véhicule empiéter dans [sa voie], a fait une manœuvre vers la droite et a ainsi perdu le contrôle de sa voiture», explique la coroner, qui classe le décès comme accidentel. Toutes les autres causes, comme la météo, la vitesse ou une défaillance mécanique ont été écartées lors de l’enquête.

Cri du cœur

Mme Thivierge et son conjoint Marco Lajoie lancent aujourd’hui un véritable appel à tous afin d’obtenir des informations sur l’accident qui leur a pris Shanya. Que ce soit le conducteur, un de ses proches à qui il aurait parlé ou un témoin, ils veulent savoir. Parce que sans ces réponses, leur deuil ne pourra jamais progresser.

«On veut juste que ce soit plus que des hypothèses. On veut comprendre. Il fallait le dire qu’une partie de la job [d’enquête] n’a pas été faite. Il fallait la chercher cette auto, et pas un an et demi plus tard», insiste M. Lajoie, qui est le beau-père de la jeune fille.

Passagère dans le terrible accident, Alexandra Ouellet, qui s’est miraculeusement remise de ses graves blessures physiques, souhaite aussi que quelqu’un se manifeste. Parce que chaque fois qu’elle repasse sur les lieux, les mêmes questions lui rongent l’esprit.

«Ma vie a changé cette journée-là. J’aimerais comprendre ce qui s’est passé, parce que là, tout ce que je peux faire, c’est m’imaginer des scénarios», raconte la jeune femme, convaincue du rôle clé de ce conducteur mystère. «Ils ont tout écarté, sauf ça», ajoute Alexandra, qui ne garde aucun souvenir de l’accident.

Un long délai d’intervention qui fait douter les proches

Comme si elle n’avait pas assez de questions sans réponses, la famille de Shanya Tremblay a appris dans le rapport du coroner que plus de 45 minutes se sont écoulées avant que des manœuvres de réanimation ne soient entreprises sur elle.

Est-ce qu’une intervention plus rapide aurait pu changer l’issue du drame? La question hante Isabelle Thivierge.

Le rapport de la coroner Alice Bélanger décrit en détail l’intervention des premiers répondants le soir du 6 janvier 2017.

Malgré le fait que l’appel au 911 soit entré à 17 h 34 et que les policiers soient arrivés sur les lieux neuf minutes plus tard, alors que la victime n’avait pas de pouls, les manœuvres de réanimation n’ont été enclenchées qu’à 18 h 22.

«Mme Tremblay est toujours inanimée, sans pouls ni mouvement respiratoire. Ils perçoivent toutefois une activité électrique sans pouls. Appliquant alors le protocole prévu, des manœuvres de réanimation sont débutées», peut-on lire dans le document.

Véritable hantise

«Quarante-cinq minutes, c’est quelque chose d’autre qui est inexplicable pour nous», raconte le beau-père de Shanya, Marco Lajoie, qui a eu confirmation que le délai avait effectivement été long. «Ça soulève encore plus de questions.»

Pour la mère de la victime, la lecture de ces nouveaux éléments a ramené une véritable hantise qu’elle croyait avoir écartée.

Plutôt que de l’apaiser, le rapport du coroner la replonge dans le doute. Sa fille avait-elle souffert? Aurait-elle pu survivre?

«Ça vient tellement me chercher de penser qu’elle n’était pas morte sur le coup. En tant que parent, on fait tout pour que notre enfant ne souffre jamais et je ne peux pas croire qu’elle serait restée sur le bord du chemin comme ça. Juste de penser qu’elle a pu souffrir...», confie la mère de famille, incapable de compléter sa phrase.

Tenter de se relever

Malgré ces nouveaux éléments, la famille refuse de trop s’y attarder, préférant conserver le peu d’énergie qu’il lui reste.

«Ça prend tout notre petit change pour se tenir debout, on a l’impression d’avoir fait deux pas en avant pour en refaire 20 en arrière», racontent Isabelle Thivierge et Marco Lajoie. «On doit se résigner au fait qu’on ne saura jamais.»