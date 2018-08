L’ancien joueur-vedette des Blackhawks de Chicago Stan Mikita est décédé mardi à l’âge de 78 ans, a annoncé sa famille.

Le membre du Temple de la renommée du hockey était atteint de la démence à corps de Lewy (DCL), une maladie dégénérative du cerveau provoquant des pertes de mémoire à court terme et des difficultés de concentration.

«C’est avec un grand chagrin que la famille Mikita annonce que Stan a rendu l’âme le 7 août 2018, a-t-on indiqué dans un communiqué publié sur le site web de l’équipe. Il était entouré de sa famille qu’il aimait énormément. Les détails du service seront dévoilés bientôt.»

«Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse, a réagi le président des Blackhawks Rocky Wirtz. Il a laissé une empreinte qui demeurera pour toujours dans le cœur des partisans. Stan a fait de tous ceux qu’il a rencontrés de meilleures personnes.»

Une grande carrière

L’homme originaire de la Slovaquie a disputé 22 saisons avec les Blackhawks entre 1958 et 1980, cumulant 541 buts et 1467 points en 1394 matchs. Il figure au 14e rang de l’histoire de la Ligue nationale au chapitre des points et au premier échelon de la franchise.

Ayant remporté une fois la coupe Stanley en 1961, il a également gravé son nom deux fois sur le trophée Hart et le trophée Lady Byng et quatre fois sur le Art Ross, remis au meilleur pointeur en saison régulière. Il a été nommé six fois sur la première équipe d’étoiles du circuit.

Son numéro 21 a été retiré par les Hawks en 1980 et il a été intronisé au Temple de la renommée en 1983.