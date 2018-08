«The Miseducation of Cameron Post»: le «droit chemin»

Pour la caméra de Desiree Akhavan, Chloë Grace Moretz, Sasha Lane et Forrest Goodluck se soumettent à une thérapie de conversion.

Les thérapies de conversion (ou thérapies de réorientation sexuelle) promettent de «guérir» les adolescents LGBTQ+. Généralement proposées par des organisations religieuses, celles-ci sont synonymes d’abus psychologiques et/ou physiques.

Lorsque s’ouvre cette adaptation du roman éponyme d’Emily M. Danforth, Cameron (Chloë Grace Moretz) s’apprête à aller à son bal de finissants avec son copain, sa meilleure amie et l’amoureux de cette dernière. Mais il s’avère que les deux adolescentes ont une attirance l’une pour l’autre. Surprise en plein acte, Cameron est alors conduite par sa tante dans un camp du Montana, «God's Promise» («La promesse de Dieu»).

Là, la directrice et psychiatre Lydia Marsh (Jennifer Ehle) et son frère, le révérend Rick (John Gallagher Jr., vu dans «The Newsroom») s’acharnent à extirper chaque once d’homosexualité chez les jeunes qui leur sont confiés. Cameron n’adhère pas à cette vision religieuse de sa sexualité et se lie rapidement d’amitié avec deux autres rebelles, Jane (Sasha Lane) et Adam (Forrest Goodluck), également placés par leurs familles respectives.

Mais alors qu’on pense généralement à des abus physiques lorsque le sujet des thérapies de conversion est abordé, «God’s Promise» ne fait pas dans la violence. Et c’est pire. Lors de séances collectives et individuelles, les adolescents sont questionnés et aiguillés jusqu’à ce qu’ils doutent de leur identité.

Chloë Grace Moretz ne lâche pas prise. Arborant un air tour à tour désabusé, indifférent, méfiant, parfois naïf, l’actrice parvient à véhiculer la force et la faiblesse de son personnage ainsi que ses peurs et ses espoirs. Sasha Lane, révélée dans l’inoubliable «American Honey» est à la hauteur, tandis que Forrest Goodluck complète parfaitement le trio.

En usant de fluidité, la cinéaste Desiree Akhavan – qui a également coécrit le scénario –parvient à transcender le sujet des thérapies de conversion pour faire de «The Miseducation of Cameron Post» un film qui s’adresse à tous les jeunes, quelle que soit leur orientation sexuelle. À voir.

Note : 4 sur 5