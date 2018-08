Tournée des chantiers de sa région pour le ministre Champagne

C'était une première visite de chantier aujourd'hui pour François-Philippe Champagne dans ses nouveaux souliers de ministre des Infrastructures et des Collectivités. Il est allé constater l'ampleur des travaux de raccordement d'égout et d'aqueduc du secteur Lac-à-la-Tortue à Shawinigan, en Mauricie, auxquels le fédéral contribue à 40 %.

Le ministre a d'abord rencontré les maires de sa circonscription pour connaître leurs priorités. Une tournée pancanadienne qu'il amorce chez lui.

«On a investi 230 millions depuis 2016 dans la région dans des problèmes d'infrastructure, mais là ce qui est important c'est de regarder de l'avant», mentionne le ministre Champagne.

Il a aussi fait un saut sur le site de la future marina de Grand-Mère, un projet de 14 millions$.

«Le fait qu'il puisse venir fouler le sol de ces travaux, c'est de bon augure pour l'avenir», lance le maire de Shawinigan, Michel Angers.

Le ministère de l'Infrastructure, c'est des chantiers comme ici, mais également des enjeux bien différents comme l'accès à internet.

«S'il y a un point qui est ressorti aujourd'hui, c'est l'internet haute vitesse et la téléphonie cellulaire, on a fait un bout de chemin et il y a une volonté claire en ce sens», ajoute le ministre.

M. Champagne visitera le chantier du pont Champlain à Montréal, jeudi, avant de se rendre à Toronto, puis dans les Maritimes.