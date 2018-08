Bébé oublié dans la voiture: le père ne sera pas accusé

Aucune accusation criminelle ne sera déposée contre le père de famille qui a oublié son poupon de 6 mois dans son véhicule, à la fin juin, au centre-ville de Montréal.

Le bambin était demeuré seul à bord du véhicule utilitaire-sport (VUS) de son papa durant de longues heures avant d’être découvert sans vie en début de soirée, le 22 juin.

Le mercure avait atteint 25 degrés Celsius lors de cette journée.

Au terme d’une enquête d’un peu plus de six semaines, les policiers ont établi qu’aucune infraction criminelle n’était en cause dans la mort de l’enfant.

«À la lumière des informations qui ont été reçues de la part du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), le procureur arrive à la conclusion qu’il n’y pas d’acte criminel en l’espèce», a confirmé mercredi Jean-Pascal Boucher, porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Triste découverte

Interrogé par les enquêteurs peu de temps après la découverte du corps inanimé de son bébé, le père avait raconté qu’il était convaincu d’avoir déposé son enfant à la garderie en matinée, sur la rue William.

Lorsqu’il s’est présenté à la garderie en fin d’après-midi pour aller récupérer son poupon, des employés l’auraient informé que le bébé n’avait pas été présent de la journée.

L’histoire a connu son triste dénouement quelques instants plus tard, avec la découverte du petit corps sans vie à bord du VUS.

Le père et la mère de l’enfant avaient dû être transportés à l’hôpital pour traiter de violents chocs nerveux.

Ce drame n’est pas sans rappeler celui survenu en août 2016, à Saint-Jérôme, alors qu’un père avait oublié son garçon de 11 mois dans sa voiture durant toute la journée, sous un soleil de plomb.

L’homme croyait à tort avoir déposé son enfant à la garderie au début de journée.

À la suite de l’étude du dossier d’enquête réalisé par la Sûreté du Québec, le DPCP avait annoncé qu’aucune accusation criminelle ne serait portée contre le père de famille.