Coulée de boue spectaculaire dans un village de la Suisse

Une coulée de boue spectaculaire a causé de nombreux dégâts dans la commune de Chamoson, en Suisse, mardi.

Sur des vidéos impressionnantes mises en ligne par des internautes, on peut voir la puissante avalanche descendre à toute allure dans le village, recouvrant une large route en plus de détruire des panneaux de signalisation et des garde-fous sur son passage.

Selon la Radio-Télévision suisse (RTS), des voitures et des façades de maisons ont été endommagées.

On ne rapporte heureusement aucun blessé.

RTS souligne que le torrent s’est déclenché à la suite d’un orage.