De nouveaux jeux interactifs pour défier vos amis dans Messenger

Facebook fait un pas de plus dans l’univers de la réalité augmentée en lançant une fonction de jeux multijoueurs dans son application de messagerie Messenger.

La compagnie en a fait l’annonce mercredi, soulignant que la nouveauté sera implémentée progressivement dans la prochaine mise à jour de l’application.

Avec cette fonction, Facebook espère rendre l’expérience de jeu plus «amusante», «interactive» et «sociale». Parmi les premiers jeux qui seront proposés aux utilisateurs, il sera possible de défier ses amis à «ne pas sourire», où le premier à rire est le perdant. Un autre jeu, «Asteroids Attack», demandera aux utilisateurs de naviguer à travers des obstacles galactiques.

Facebook prévoit lancer davantage de jeux au cours des prochaines semaines et des prochains mois, notamment un jeu d’association d’images de chats baptisé «Kitten Kraze».

Comment jouer?

La nouvelle fonction, élaborée en collaboration avec AR Studio, sera accessible en se rendant dans la section vidéo d’une conversation dans l’application mobile Messenger. Pour y parvenir, sélectionnez une conversation avec un ami ou un groupe et appuyez sur l’icône vidéo, située dans le coin supérieur droit de votre écran. Une fois la conversation vidéo amorcée, appuyez sur l’étoile qui apparaîtra. La sélection de jeux disponibles devrait y apparaître.

Les autres utilisateurs impliqués recevront une notification leur indiquant que vous êtes prêt à les défier.

Il vous faudra la plus récente mise à jour de l’application pour y avoir accès. À noter qu’il sera impossible de jouer à plus de six personnes.