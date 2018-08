Débat musclé sur la santé devant de futurs médecins

La santé s’annonce comme l’un des grands enjeux de la prochaine campagne électorale.

C’est dans cette optique que les représentants en matière de santé des quatre partis ont croisé le fer à l'Université de Montréal devant de futurs médecins.

En avance dans les sondages, c'est vers la CAQ que la majeure partie des attaques ont été dirigées et sur sa proposition de réduire le temps d'attente moyen dans les urgences à 90 minutes.

«Personne au Québec ne croit à ça. Si c'était quelque chose qui était faisable, je l'aurais fait moi-même», a réagi Gaétan Barrette, l’actuel ministre de la Santé.

L'événement était organisé par la Fédération médicale étudiante du Québec. On a parlé de cannabis et certains y sont allés de confidences étonnantes.

«Je n'ai jamais eu de problèmes à m'en procurer parce que je fume, comme vous le savez, régulièrement», s’est ouvert Amir Khadir, député solidaire de Mercier.

Il a aussi était question de rétention des professionnels en régions éloignées et de rémunération des médecins.

«Ça n'a pas de bon sens que les médecins soient payés huit fois plus que tous les autres salariés du réseau de la santé, la moyenne réunie», est d’avis M. Khadir, lui-même médecin.

Pour sa part, le Parti québécois avance sa solution pour désengorger les urgences : le décloisonnement des professions.

«Il faut décloisonner et nous (...) on pense que les 25 professions de la santé peuvent apporter des contributions beaucoup plus actualisées», a expliqué Diane Lamarre, députée de Taillons et porte-parole péquiste en matière de santé.

Difficile de savoir si le débat a permis aux formations politiques de faire des gains auprès des futurs médecins.

«En fait, cette rencontre m'a convaincu que je devrais lire beaucoup plus en détail chacune des plates-formes politiques», a dit l’un d’eux au terme du débat.

Les différents partis ont jusqu'au 1er octobre pour courtiser les 4 200 membres des quatre facultés de médecine du Québec.