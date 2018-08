Deux immenses ruches d’abeilles dans un immeuble en rénovation

La propriétaire d’un vieil immeuble en rénovation en Pennsylvanie a eu toute une surprise en amorçant des travaux.

Deux immenses ruches, dont l’une mesurant 24 pieds de longueur, ont été découvertes à l’intérieur d’un des murs de l’édifice. Les ruches abritaient des centaines de milliers d’abeilles en pleine action.

Megan Brokman a acquis le vieil édifice qui abritait autrefois un encan dans le but d’y établir un magasin.

«Nous savions qu’il y avait deux ruches, mais nous avons été surpris de savoir combien d’abeilles elles abritaient», a-t-elle confié à CNN.

Un spécialiste du contrôle animalier spécialisé dans les abeilles a dû être appelé en renfort. Il a utilisé une technique faisant appel à l’imagerie thermique pour localiser les ruches avec précision. Les membres de son équipe ont ensuite ouvert le mur en cause et un plancher pour en retirer les abeilles et le miel.

Le spécialiste des abeilles estime avoir été piqué plus de 8000 fois au cours de sa carrière.