Deux motocyclistes perdent la vie dans une sortie de route

Un homme de 60 ans et une jeune femme de 18 ans ont perdu la vie, mardi soir, dans une sortie de route sur l’autoroute 55, à Shawinigan.

L’accident s’est produit vers 23 h, près du kilomètre 226.

Selon les premières informations, la moto circulait en direction sud lorsque, pour une raison encore inconnue, elle aurait frôlé la glissière de sécurité avant de se retrouver dans la voie inverse.

Les deux personnes à bord ont été éjectées. L’homme et la jeune femme ont été transportés dans un centre hospitalier, où leurs décès ont été constatés.

Un reconstitutionniste en scène de collision de la Sûreté du Québec (SQ) s’est rendu sur place pour faire la lumière sur les circonstances de l’accident.

L’autoroute 55 était toujours fermée, tôt mercredi matin, dans les deux directions entre les sorties 223 et 226. Un détour a été mis en place via la 8e rue et la 5e avenue.