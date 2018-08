Jagmeet Singh confirme sa candidature dans Burnaby-Sud

Le chef du Nouveau parti démocrate (NPD) a confirmé mercredi qu’il présentait sa candidature à l’élection partielle dans la circonscription de Burnaby-Sud, en banlieue de Vancouver.

«Je me présente parce que les libéraux n’ont pas fait ce qu’il faut et les conservateurs ne le feront pas, a déclaré Jagmeet Singh sur Twitter. Avec #coeuretcourage, nous pouvons répondre aux attentes des gens de Burnaby qui ne peuvent plus attendre.»

Le chef néodémocrate s’en est pris au gouvernement de Justin Trudeau, notamment sur l’achat de l’oléoduc Trans Mountain et sur la promesse électorale non tenue des libéraux de réformer le mode de scrutin.

Le siège de Burnaby-Sud a été laissé vacant par le député néodémocrate Kennedy Stewart, qui tentera sa chance à la mairie de Vancouver. Le NPD avait remporté la circonscription en 2015 par une avance d’un peu plus de 500 voix sur le Parti libéral du Canada.

Élu à la tête de son parti en octobre dernier, Jagmeet Singh n’a toujours pas de siège au Parlement. Alors que le NPD bat de l’aile dans les sondages au pays, de nombreux observateurs ont souligné le fait que cela lui nuisait en termes de visibilité.