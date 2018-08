Le nouveau pont Champlain sera-t-il rebaptisé le pont Samuel-de-Champlain dans le but d’honorer la mémoire du grand navigateur, fondateur de la Ville de Québec?

Joint par TVA Nouvelles mercredi, le cabinet du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, confirme qu’une réflexion à ce sujet et que des discussions sont en cours. On examine aussi les coûts qui seraient rattachés à un changement de nom.

Pour sa part, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réagi en déclarant qu’elle n’est pas contre l’ajout de Samuel au nom déjà existant.

«Entre le pont Champlain et le pont Samuel-de-Champlain, pourquoi pas? Je pense que le gouvernement fédéral fait ses devoirs en ce moment. Nous ne sommes pas contre», a-t-elle répondu.