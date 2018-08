Maladie de Lyme: Plus de demande pour le vaccin pour les chiens

Selon les statistiques, on dénombre depuis le début de l'année, deux fois plus de cas de la maladie de Lyme chez les chiens que chez les humains. Contrairement aux humains, il existe pour les chiens un vaccin préventif. Ce vaccin est de plus en plus en demande chez les vétérinaires.

À la clinique de Cowansville, on traite environ quatre à cinq cas chaque mois.

«Fort heureusement, la maladie ne va se développer que dans environ 5 % des cas de chien infectés», nous a mentionné le Dr Robert Brault.

La première ligne de défense consiste en l'application d'un liquide répulsif pour empêcher que la tique ne colle au pelage de votre chien. Ce traitement est moins cher que le vaccin, qui coûte de 130 à 150 $ dollars par année.

«Comme c'est une bactérie et non un virus comme celui de la rage, le vaccin va être efficace que pour un an contrairement à trois années. Comme c'est quand même onéreux, on va insister auprès des gens qu'ils fassent au moins le traitement avec répulsif pour minimiser les cas de piqûres par la tique» souligne la vétérinaire de Granby, Anne-Marie Chassé.

Selon les données du laboratoire Idexx Canada qui effectue des diagnostics et des analyses sanguines pour les cliniques vétérinaires de la province, 216 cas ont été recensés au Québec cette année.

Comme ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire chez les chiens, on estime que le nombre réel de cas est probablement beaucoup plus élevé.