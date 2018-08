Pouvez-vous économiser 1000 dollars en 100 jours?

Oh que c’est dur d’économiser! Comment rendre ça plus attrayant? En se fixant des défis.

Dans mon enfance (je vous laisse deviner mon âge), on faisait la queue dans la cour de récréation pour déposer 10 cents ou 25 cents par semaine à la caisse de l’école. Le Québec était alors une des sociétés les plus économes au monde. Aujourd’hui, elle est l’une des plus endettées, avec un ratio d’endettement des ménages de 170%. Ça veut dire que chaque ménage doit (en moyenne) 1,70$ pour chaque dollar gagné AVANT impôts.

Dans un monde où le marketing a remplacé la religion depuis longtemps, comment mettre de l’argent de côté? Certains se demandent même à quoi sert l’épargne: pour faire face aux urgences sans devoir s’endetter davantage, alors que 34% des travailleurs québécois vivent d’une paie à l’autre (51% des membres de la génération X et 55% des milléniaux).

Alors, comment se constituer un trésor de guerre? Par le plaisir! Oui, le plaisir!

Un défi

Une bonne manière, c’est de se donner un défi :

1000$ en 100 jours;

300$ par mois pour les prochains 3,33 mois;

70$ par semaine pour les prochaines 14,3 semaines;

10$ par jour, pendant 100 jours.

Adoptez la formule la plus amusante selon votre situation financière et vos objectifs personnels. Adaptez montant et durée si vous êtes serré.

Évidemment, si vous mettez 10$ par jour de côté, ça peut être contre-productif si vous avez constamment l’impression d’être en mode survie. Personnellement, j’ai adopté l’objectif hebdomadaire.

Autres défis personnels possibles: vérifiez chaque facture mensuelle. Avez-vous besoin de toute cette bande passante, de tous ces canaux sur le câble, faut-il aller au resto trois fois par semaine?

Ne refusez jamais les heures supplémentaires payées pendant une certaine période de temps.

Ne rien acheter pendant deux semaines ou même un mois.

Ramassez ce qui n’a pas servi depuis un an, organisez une vente de garage ou écoulez-le sur Kijiji ou eBay.

Ne jetez jamais de nourriture, quitte à manger d’étranges repas.

Où mettre votre argent? Établissez un virement automatique depuis votre compte bancaire où est déposée votre paie, préférablement vers un compte CELI. Demandez à un conseiller financier de vous aider à trouver le produit qui correspond le mieux à votre tolérance au risque et à vos objectifs (FNB, fonds commun de placement, etc.). Évitez les CPG, aux rendements rachitiques.

Une fois votre objectif atteint, ouvrez un nouveau compte CELI et maintenez le rythme. Vous aurez un autre trésor de guerre pour financer vacances, nouveau vélo, prochaine voiture, études, etc.

Aussi bien commencer aujourd’hui, car tous les milliardaires vous le diront: c’est toujours le premier million qui est le plus difficile à gagner...

Conseils

Faites la liste de tous vos engagements financiers (loyer, hypothèque, prêt-auto, meubles, voyages, épargne retraite, etc.) et vos dépenses courantes (électricité, téléphone, internet, bouffe, assurance, carte de crédit, etc.) pour le mois ; multipliez le total par trois : voilà votre objectif d’épargne pour votre fonds d’urgence!

Pour obtenir un budget gratuit en ligne ou sur une application: budgetenligne.ca