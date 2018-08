Richard Gere bientôt papa à 69 ans

L’acteur américain Richard Gere est sur le point de devenir papa pour une deuxième fois. Celui qui aura 69 ans à la fin du mois d’août attendrait un enfant avec sa nouvelle femme, l’activiste espagnole Alejandra Silva.

Des sources proches de l'acteur, qui s'est marié en avril 2018, ont déclaré au journal espagnol ABC qu’ils attendaient un heureux événement.

Cet enfant serait le deuxième pour Richard Gere, qui a déjà un fils de 18 ans, Homer, né de son mariage avec l'actrice Carey Lowell. Alejandra Silva a elle aussi un enfant, Albert, de son union avec l'homme d'affaires américain Robert Martin Friedland.

Si le couple n'a rien confirmé pour l'instant, Richard Gere avait déjà fait part de sa joie de partager sa vie avec sa femme âgée de 35 ans. « Je suis l'homme le plus heureux du monde. Comment ne pas l'être ? Je suis marié à une femme magnifique qui est intelligente, sensible, dévouée à aider les gens, drôle, patiente, qui sait pardonner et cuisiner, et qui fait les meilleures salades de l'univers », avait dit l'acteur à Hello Magazine au moment de son mariage.