Transfert du port de Baie-Comeau: le maire ne perd pas espoir

Bien que le premier ministre Philippe Couillard n’ait pas annoncé la cession du port de Baie-Comeau ce matin à Matane, le maire de la ville de la Côte-Nord est convaincu que son infrastructure sera la prochaine.

«Baie-Comeau est toujours dans la mire, M. Couillard l’a précisé, a soutenu Yves Montigny. Alors le prochain port sera celui de Baie-Comeau.»

Selon Yves Montigny, le premier ministre a répété cette promesse à cinq reprises au cours de son allocution, mercredi matin.

Contrairement aux ports de Matane, Gros-Cacouna, Gaspé et Rimouski, celui de Baie-Comeau devra faire l'objet d'une entente distincte, selon le maire, puisque les installations seront transférées à une corporation et non au gouvernement.

Des négociations avec Ottawa se poursuivent sur les montants que le gouvernement accordera à la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau avec la cession du quai. Les travaux de mise à niveau de l’infrastructure pourraient coûter jusqu’à 40 millions de dollars.

Le port de Baie-Comeau, qui comprend le quai fédéral et ceux d’Alcoa et de Cargill, est le cinquième plus important du Saint-Laurent. Environ cinq millions de tonnes de marchandises y transitent annuellement, autant qu’au port de Trois-Rivières.