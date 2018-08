Un Amish propose les premiers trajets de «Uber» en boguey

Un homme de Colon Village, au Michigan, se targue d’offrir à ses clients de la région un premier «Uber amish».

Pas besoin de téléphone intelligent pour commander le transport. En fait, pas besoin de rien.

Pour cinq dollars, il est possible de se rendre partout en ville, à condition bien sûr de croiser le boguey, le cheval et Timothy Hochstedler et de les héler à temps. Un service que les familles de la région semblent adorer.

«Première fois qu’on fait du Uber dans un boguey!» déclare un père satisfait.

L’appellation Uber peut sembler un peu erronée puisqu’il n’y a pas d’application permettant d’obtenir le service. Toutefois, le principe reste le même : offrir un service de taxi sans permis de taxi.

«Uber est cool et populaire en ce moment», a simplement résumé Timothy aux journalistes de Channel 3.

Et comme personne n’offre ce service dans le village de moins de 4000 habitants, tout le monde y trouve son compte.

«On n'a pas Uber, alors ça permet enfin aux gens qui ne veulent pas conduire ou ne doivent pas conduire de se déplacer», déclare une résidente enchantée de Colon Village.

Et ne vous inquiétez pas pour le cheval. Selon son maître, Morgan adore son travail et est très sociable.