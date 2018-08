Des travaux qui font mal aux commerçants de la Plaza St-Hubert

Les travaux ayant pour but de revitaliser l’emblématique Plaza St-Hubert, à Montréal, causent des désagréments à certains commerçants.

«Les voitures sont toutes bloquées et elles ne peuvent pas passer, affirme le gérant de la boutique Chaussures Da Vinci. Ce sont seulement les clients provenant du métro qui vont venir.»

Le commerce devra d’ailleurs fermer ses portes d’ici le mois de septembre en raison de la baisse du chiffre d’affaires.

Depuis mars, certaines portions de l’ancienne marquise ont également été retirées, ce qui rend l’endroit moins attrayant lors des jours de pluie ou de neige.

En plus de la réfection des égouts et de l’aqueduc, le chantier de 55 M$ permettra également l’installation d’une marquise aplatie, l’élargissement des trottoirs avec des bordures en granit et la plantation de 200 arbres.