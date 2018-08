Difficile coup de barre pour Pages Jaunes

Pages Jaunes enregistre une baisse de ses revenus de 30,3 millions $ qui s’élèvent à 163,2 millions $ pour le deuxième trimestre de 2018, ce qui représente une diminution de 15,7% par rapport à celui de 2017.

La compagnie montréalaise explique cette diminution par la baisse des produits tirés des médias et des solutions numériques et des médias imprimés dans tous les secteurs, sauf dans le secteur Immobilier qui a quant à lui enregistré une hausse de 3,6% au deuxième trimestre.

Les revenus du premier semestre de l’année ont également fléchi atteignant 322,5 millions $ par rapport à 373,7 millions $ pour la même période l’an dernier.

«Les résultats financiers de ce trimestre reflètent les efforts que nous mettons sur l’harmonisation de nos dépenses et de nos produits pour la cession des entreprises et l’élimination des produits qui n’étaient pas rentables ou synergiques sur l’atteinte d’une croissance rentable pour l’avenir», a déclaré David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 7,3 millions $ pour s’établir à 57,2 millions $ au cours du deuxième trimestre, ce qui est le résultat, selon la société, des réductions dans la structure de coûts, incluant les réductions de la main-d’œuvre et des charges connexes liées aux employés, des réductions des espaces à bureaux et des autres dépenses.

«Nous sommes heureux que notre société ait déclaré, pour la première fois en six ans, une augmentation du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement pendant deux trimestres consécutifs», a ajouté M. Eckert.

En janvier dernier, Pages Jaunes a annoncé la suppression de 500 postes à l’échelle du pays, soit environ 18% des effectifs.

En ce qui concerne le bénéfice net, il a atteint 16,6 millions $ au deuxième trimestre de 2018 comparativement à 2,4 millions $ pour la même période l’an dernier pour un bénéfice dilué de 0,56 $ par action. Le nombre de clients desservis par Pages Jaunes est passé de 236 500 à 209 100 depuis un an.