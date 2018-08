Les aléas de la démographie québécoise

C'est connu, les Québécois font de moins en moins de bébés. Pourtant, quand on compare les statistiques d'il y a 30 ans, le nombre de naissances est demeuré stable au Québec. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour autant.

Près de 85 000 enfants ont vu le jour au Québec en 1986. Trente-deux ans plus tard, ce nombre demeure à peu près identique. Et aujourd'hui comme en 1986, il se fait beaucoup plus d'enfants dans les grands centres que dans les régions comme le Bas-Saint-Laurent ou la Gaspésie.

Mais pour l'Institut de la statistique du Québec, ces données en recèlent une plus significative. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre de naissances en fonction du nombre de femmes en âge de procréer. Et cet indice est loin de s'améliorer, ce qui est inquiétant pour le renouvellement de la population québécoise.

«Ce que l’on voit, c’est que l’indice aussi a fluctué en vagues. Les dernières années, je vous dirais, on a passé le seuil de 1,6 enfant par femme au Québec depuis 2016. Puis, le seuil de remplacement des générations est de 2,1 enfants par femme», a expliqué Anne Binette Charbonneau, démographe à l'Institut de la statistique du Québec.

Plus de décès qu'en 1986

Du côté des décès, leur nombre est en hausse constante depuis les 30 dernières années. Résultat, on compte aujourd'hui 20 000 décès de plus par an au Québec qu'en 1986.

Et c'est le cas de toutes les régions de la province. La seule exception, Montréal. Pourquoi? «C’est la structure par âge qui a vieilli le moins rapidement de toutes les régions du Québec parce qu’il y a un grand bassin de jeunes et de jeunes immigrants aussi qui arrivent sur le territoire. Plus tard, les gens quittent Montréal, donc à des âges plus élevés ils vont quitter la région», a précisé la démographe Anne Binette-Charbonneau.

L'Institut de la statistique va publier en décembre un portrait démographique plus complet pour le Québec.