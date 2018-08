Les points PC Optimum maintenant offerts chez Esso

Le programme de fidélisation des Compagnies Loblaw, PC Optimum, remplace Aéroplan dans les stations-service Esso et Mobil partout au pays.

Avec leurs achats de produits alimentaires, de produits de beauté et d’essence, les membres du programme PC Optimum peuvent dorénavant accumuler plus de points.

Pour chaque litre d’essence, les membres PC Optimum accumuleront 10 points et autant pour chaque dollar dépensé à l’achat d’articles admissibles de même qu’au lave-auto dans les stations-service Esso et Mobil.

«Le programme PC Optimum compte près de 13 millions de membres qui apprécient la valeur et l’aspect pratique du programme», a déclaré par voie de communiqué le vice-président principal, Fidélisation pour Les Compagnies Loblaw, Jim Noteboom.

«L’ajout des marques Esso et Mobil à notre programme offre à nos membres encore plus d’occasions d’accumuler des points, et ce, à plus de 4 500 emplacements partout au pays», ajoute-t-il.

Le programme PC Optimum, lancé le 1er février 2018, réunit deux programmes, soit PC Plus et Shopper/Pharmaprix Optimum.