Remplacer l’étoile de Donald Trump par une dédiée à Carrie Fisher?

Mark Hamill a demandé au West Hollywood City Council d'accélérer la pose de l'étoile de son amie Carrie Fisher sur le Walk Of Fame de Hollywood, en remplacement de celle de Donald Trump.

« Pourquoi ne pas la remplacer par quelqu'un qui l'a vraiment méritée. Comme Carrie Fisher », a-t-il tweeté.

Sa collègue et amie n'a jamais eu cet honneur, et maintenant qu'elle est décédée, la règle stipule qu'elle ne peut pas l'avoir avant 2021, soit cinq ans après sa mort.

L'étoile de Donald Trump est devenue la cible des vandales depuis son élection, et il a été décidé par les officiels du West Hollywood City Council de la retirer.

« Le West Hollywood City Council a unanimement décidé de demander à la Hollywood Chamber of Commerce de retirer l'étoile de Donald Trump du Hollywood Walk Of Fame », a tweeté le maire de la ville, John Duran. Il a ensuite précisé sur CNN que lui et ses collègues ont pris cette décision à cause de sa politique et de ses mots qui « méprisent et attaquent les minorités, les immigrants, les musulmans, les personnes souffrant de handicap ou les femmes ».

Cependant, il s'agit d'une action symbolique, car les membres du conseil n'ont aucun pouvoir pour forcer la Chamber of Commerce à agir.

Son président a néanmoins dit qu'il en parlerait au comité exécutif, mais qu'il n'y avait pour l'instant « aucun projet » d'accéder à cette requête.