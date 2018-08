Menotté pour avoir fait rebondir un ballon de basketball

Une mère de famille de l’État de la Floride dénonce le comportement d’un agent de police qui a menotté son enfant de 11 ans pour avoir fait rebondir un ballon de basketball.

Bumni Borisade a affirmé à CNN que le policier a ordonné à son garçon, Fatayi, de cesser de jouer avec le ballon après un incident lors d’une partie impliquant des agents de la paix.

«Le policier qui a menotté mon fils m’a regardé dans les yeux et a mentionné qu’il manquait de respect. Je lui ai dit que j’étais sa mère et il aurait pu venir me voir», mentionne Mme Borisade à la caméra de CNN.

Dans une plainte, la mère pense que le policier a manqué de jugement.

«Ça ruine complètement l’image que j’avais de la police. Je ne vais pas vous mentir», concède-t-elle.

L’agence qui s’occupe de la plainte n’a pas répondu aux questions de CNN.

Fatayi Jomoh avait un message simple aux forces policières. «Pouvez-vous nous donner une deuxième chance.»