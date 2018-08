Retrouver sa confiance envers les policiers

Les tensions sociales de 2008 dans l’arrondissement de Montréal-Nord, avec les émeutes et la mort d’un jeune homme de 18 ans atteint par les balles d’un policier, ont contraint les agents de la paix du poste de quartier 39 à construire de nouveaux ponts entre eux et la population.

«Nous, il fallait faire une introspection à ce moment-là. On a vu que dans notre relation avec la police et les citoyens, il y avait un enjeu. Alors, on a misé beaucoup sur le dialogue pour régler ça», a raconté le commandant du poste de quartier 39, Miguël Alston.

«La crise a aussi marqué nos policiers. Le lien de confiance a été rompu entre nous et la population. Il y a des policiers qui recevaient même des bouteilles et se faisait insulter en patrouillant», a dit le commandant.

Selon ce dernier, les choses sont revenues dans l’ordre aujourd’hui en comparaison la situation qui prévalait il y a une décennie, même s’il y a toujours du travail à faire à Montréal-Nord.

Par exemple, l’arrondissement reste encore le quartier qui connait le plus de violence conjugale chez ses résidents et un de ceux qui génèrent le plus d’appels au 911.

Plus d’actions

Parmi les actions majeures mises en place pour regagner la confiance de la population, le PDQ 39 a assigné deux patrouilleurs à pied pour être plus près des citoyens et rehausser le sentiment de sécurité dans le secteur.

Le commandant Alston a aussi embauché une conseillère en développement communautaire, Marie-Rose-Andrée Hubbard, issue de la communauté haïtienne, justement pour favoriser les discussions.

«Moi, je travaille sur les causes. Par exemple, je dis souvent que la pauvreté ne s’associe pas au crime. La pauvreté s’associe à l’exclusion pour donner au crime une voie qui porte. Moi, je mise mon travail sur les perceptions et c’est quoi le regard de l’autre par rapport à l’autre. Ce sont les causes et non les symptômes qui m’intéressent», a affirmé Mme Hubbard.

Miguel Alston se concentre aussi sur la formation, divers ateliers et un travail sur les stéréotypes pour harmoniser les relations entre la police et les résidents de Montréal-Nord.

Dans les 10 dernières années, la criminalité au PDQ 39 a diminué de 28 %. À titre comparatif, ce taux est à environ 30 % sur l’ensemble de l’île de Montréal.