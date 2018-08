Samsung dévoile son nouveau téléphone intelligent

L'équipementier électronique sud-coréen Samsung a dévoilé jeudi à New York son dernier modèle de téléphone intelligent, le Galaxy Note 9, alors qu'il fait face à un net ralentissement de ses ventes.

Toujours largement en tête des ventes de téléphone intelligents dans le monde, Samsung a néanmoins enregistré une baisse de 22% de son chiffre d'affaires lié aux supports mobiles au deuxième trimestre.

Une déconvenue qu'il a attribuée aux ventes décevantes de son modèle Galaxy S9, lancé en mars. L'intensification de la concurrence des équipementiers chinois, Huawei en tête, explique aussi ce ralentissement.

Le modèle Galaxy Note 9, présenté jeudi et qui sera disponible à la vente le 24 août, contient une série d'améliorations et de nouveautés, mais pas d'innovation radicale.

Le fabricant a notamment renforcé la mémoire, avec une première version à 128 giga-octets, mais aussi une autre à 512 Go.

Il sera même bientôt possible d'y faire ajouter une extension, portant la capacité à un téraoctet (To), du jamais vu pour un téléphone intelligent.

Le géant sud-coréen a également amélioré les capacités de ses batteries, qui peuvent désormais tenir toute une journée sans être rechargées, affirme-t-il, quelle que soit l'utilisation qui en est faite.

Samsung a aussi développé les capacités du stylet, marque de fabrique du modèle Note.

Doté d'une connectivité Bluetooth il pourra être utilisé comme une télécommande, permettant notamment de déclencher le téléphone intelligent à distance pour prendre une photo.

Le premier fabricant mondial de puces mémoires a aussi gonflé les performances de son dernier modèle pour les jeux vidéos.

Pour attirer les amateurs de jeux, il s'est assuré l'exclusivité temporaire sur téléphone intelligent du jeu du moment, Fortnite.

Selon plusieurs médias spécialisés, le Galaxy Note 9 devrait être le téléphone intelligent grand public le plus cher au monde, dans sa version 512 Go.

Son prix sera de 1250 dollars aux États-Unis, contre 1000 dollars pour la version 128 Go, soit plus que l'iPhone X dans sa version 256 Go, vendu autour de 1150 dollars.

Lors de la présentation, Samsung a également révélé sa première enceinte aux fonctions d'assistant virtuel, un marché sur lequel le Sud Coréen était jusqu'ici absent.