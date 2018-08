Stefanos Tsitsipas assomme Novak Djokovic

Novak Djokovic a trouvé plus fort que lui en Stefanos Tsitsipas au troisième tour de la Coupe Rogers de Toronto, jeudi après-midi.

Le Serbe s’est incliné devant le Grec, 27e joueur mondial, en trois manches de 6-3, 6-7 (5) et 6-3. L’affrontement a duré 2 h 17 min.

Le gagnant a obtenu 10 chances de bris et en a profité deux fois. Il a également conservé son service malgré deux balles de bris offertes à l’ancien numéro 1 mondial et neuvième favori de la compétition. Chaque homme a claqué 11 as, le «Djoker» commettant quatre doubles fautes.

Au tour suivant, Tsitsipas se mesurera au gagnant du choc mettant aux prises l’Allemand Alexander Zverev et le Russe Daniil Medvedev.

Le rêve de Frances Tiafoe prend fin

Le Bulgare Grigor Dimitrov a défait l’Américain Frances Tiafoe en trois manches de 7-6 (1), 3-6 et 7-6 (4), dans un autre duel de troisième tour.

Le vainqueur a mis 2 h 26 min pour venir à bout du 41e joueur de l’ATP et tombeur du Canadien Milos Raonic la veille.

Dimitrov a gagné 106 points, soit un de moins que son rival du jour. Les deux joueurs ont chacun réussi 10 as. Le cinquième favori de la compétition a commis cinq doubles fautes, comparativement à six pour son adversaire de 20 ans.

En quart de finale, le Bulgare croisera le fer avec le Sud-Africain Kevin Anderson, quatrième tête de série.

Kevin Anderson passe au tour suivant

D’ailleurs, Anderson a vaincu le Bélarussien Ilya Ivashka en deux manches de 7-5 et 6-3 dans leur duel de troisième tour.

Le finaliste du dernier tournoi de Wimbledon a été particulièrement efficace au service avec 84 % de ses premières balles en jeu. Il a également réussi 15 as.

Celui qui est présentement au sixième échelon mondial a brisé son adversaire à trois occasions et a concédé son service une seule fois.

Pour sa part, Ivashka en était à une première participation dans le tableau principal de la Coupe Rogers. Le 125e joueur mondial avait dû passer par les qualifications.