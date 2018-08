Un camion plein de souliers laissé dans un quartier pauvre pour tenter les voleurs

Une opération menée en collaboration avec la police de Chicago dans un quartier défavorisé sème la controverse : les forces de l’ordre ont laissé un camion rempli de souliers afin de pousser des voleurs à commettre un crime.

Des vidéos de l’opération, menée plus tôt en août dans le quartier d’Engelwood, ont été partagées par un activiste dans le but de dénoncer la manœuvre des policiers. Pendant l’opération, il est resté près du camion pour décourager quiconque d’y toucher et éviter leur interpellation.

«Le camion-appât et une utilisation inappropriée et inacceptable des ressources policières, a dénoncé au Chicago Tribune le président du caucus noir du conseil municipal de Chicago, Roderick Sawyer. À un moment où le corps policier est soumis à une grande pression, ce genre de tactique est la dernière place où on devrait déployer des ressources et de l’énergie.»

Au cours du dernier week-end, au moins douze personnes ont été tuées et des dizaines blessées lors de multiples fusillades.

«La police de Chicago doit bâtir une confiance et des meilleures relations avec les communautés qu’elle dessert, pas s’engager dans des "cascades" du genre», estime pour sa part une directrice régionale de l’Association américaine des droits civils qui se penche sur le travail policier à Chicago. «La police de Chicago admet qu’elle ne peut pas résoudre les meurtres et les crimes violents parce que les gens des communautés ethniques ne font pas confiance aux forces de l’ordre. Ces opérations n’aident en rien.»

L’opération a été menée conjointement par la police de Chicago et les services de sécurité de la Norfolk Southern Railroad, qui souligne avoir constaté de nombreux vols dans les conteneurs se trouvant dans ses gares de triage.

Trois personnes ont été arrêtées au cours de cette opération, a indiqué une porte-parole de la police ferroviaire au Chicago Tribune.

En 2008, la police de Chicago avait déjà annoncé utiliser des «voitures-appâts», spécialement conçues pour piéger les voleurs en action, a rapporté le Chicago Tribune.