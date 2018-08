Une ado hospitalisée après avoir été poussée en bas d’un pont

Une adolescente américaine a été hospitalisée après avoir été poussée en bas d’un pont piétonnier de l’État de Washington.

La séquence a été captée sur vidéo.

On y voit la fille de 16 ans se tenir en maillot de bain sur le bord de la structure, de l'aure côté de la rembarde. Il est normalement illégal d’en sauter. On aperçoit ensuite quelqu’un pousser l’adolescente, visiblement contre son gré. Il s’agit d’une chute de plus de 60 pieds.

Le violent contact avec la rivière, qu’on peut constater au son brutal lorsqu’elle atteint l’eau, lui a cassé cinq côtes et perforé un poumon. Les dommages auraient toutefois pu être bien pires, selon le personnel médical qui a traité l’adolescente.

«Les docteurs m’ont dit que tout dépendait de la manière dont tu tombes. Si elle avait atterri d’une autre façon, elle aurait pu se casser le cou et être paralysée. Elle aurait aussi pu mourir», raconte Genelle Holgerson, mère de la victime.

Cette dernière espère maintenant que la personne qui a poussé son enfant se rende aux autorités.

«Elle doit se rendre compte que ce qu’elle a fait était mal. Ce n’est pas correct. Elle aurait pu tuer ma fille», explique-t-elle.

La mère de l’adolescente estime que sa convalescence sera longue et qu’elle n’est pas prête à obtenir son congé de l’hôpital.