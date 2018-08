Les accès pour l’île Sainte-Hélène depuis le pont Jacques-Cartier étaient fermés vendredi matin en raison d’une fuite de gaz.

Le pont de la Concorde était lui aussi barré. Le métro n’arrêtait pas non plus à la station Jean-Drapeau. La liaison entre Berri-UQAM (Montréal) et Longueuil-Université-de-Sherbrooke est tout de même en fonction.

⚠️Fermeture temporaire des accès à l'île Sainte-Hélène via le @pontJCBridge et le Pont de la Concorde. Aucun arrêt du métro à la station Jean-Drapeau. Nous vous tiendrons informés lors de la réouverture. @MTL_Circulation @Qc511_Mtl @stm_Jaune — Parc Jean-Drapeau (@ParcJeanDrapeau) August 10, 2018

La circulation sur le pont Jacques-Cartier, toutefois, n’était pas affectée.

La Ronde ouvre à 11 h ce vendredi.