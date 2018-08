C’est sérieux le mariage pour Justin Bieber

À l'approche de son mariage avec la top-modèle Hailey Baldwin, Justin Bieber a décidé de se tourner vers un livre très populaire pour se préparer. Ce mercredi, le chanteur a été aperçu en train de quitter l'appartement de sa fiancée à New York, et sous son bras, on pouvait apercevoir une copie du livre de Timothy Keller, «The Meaning of Marriage, Facing the Complexities of Commitment with the Wisdom of God ».

Timothy Keller est un pasteur et théologien américain très conservateur, qui a créé l'Église Presbytérienne du Rédempteur. Justin Bieber s'est tourné vers la foi après avoir été baptisé en 2014 par le pasteur Carl Lentz, de l'église Hillsong de New York.

Il est devenu l'un des plus fervents adaptes de cette congrégation très populaire dans laquelle il a fait entrer sa compagne.

Hailey Baldwin est également très religieuse. La jeune femme de 21 ans a été élevée dans la foi chrétienne et son père, l'acteur Stephen Baldwin, s'est lui aussi tourné vers la foi sur le tard.

Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont fiancés début juillet aux Bahamas lors de leurs vacances.